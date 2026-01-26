Депутат предлагает сократить рабочий день многодетным матерям

Для многодетных матерей предлагается уменьшить рабочий день на час, а работодателей – поощрять за это.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предлагает Минтруду рассмотреть сокращение рабочего дня на один час для многодетных матерей.

Он отметил, что женщине с детьми сложно найти работу, потому что работодателю удобнее взять на работу «универсального солдата без детских больничных и разного рода семейных обстоятельств».

Сейчас, по его словам, для женщин после декрета есть только условные гарантии.

«Да, ее нельзя уволить с предыдущего места работы до исполнения ребенку трех лет, но при этом никто не даст гарантий, что после выхода на работу ее не уволят по ряду причин. <…> Я предложил Министерству труда найти возможность сократить рабочий день на час многодетным мамам, а также найти возможность поощрения организаций, в которых работают многодетные родители», — сказал Антропенко.

Это будет способствовать тому, что работодатель не будет бояться нанимать на работу мать, у которой трое и более детей, уверен парламентарий.

Должны быть гарантии для молодых мам, для многодетных мам, чтобы они были уверены , что государство и общество их поддерживают, и они могут совмещать работу и материнство, добавил он.