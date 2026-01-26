Малые компании в сфере IT получили правительственные гранты на 1,2 млрд рублей

До конца 2027 года компании, которые получили гранты, должны представить собственные импортозамещенные IT-продукты.

В 2025 году гранты на общую сумму 1,2 млрд рублей получили 108 IT-проектов малых предприятий.

«Также была возобновлена выдача грантов на реализацию особо значимых проектов в рамках индустриальных центров компетенций: в рамках второй волны было отобрано 49 проектов, из которых 17 получили грантовое софинансирование», — сказано на сайте кабмина.

Разработка проектов, на которые выделили гранты, закончится в 2027 году. Созданные продукты позволят заменить иностранные IT-решения в ключевых отраслях экономики: в торговле, на транспорте, в промышленности, авиастроении и нефтегазовом секторе.

В 2025 году кабмин реализовал почти 100% запланированных программ поддержки в сфере цифровой трансформации.