Когда можно не ехать на работу, и прогул не поставят

Метель и снежные заносы посчитают уважительной причиной неявки на работу только если об опасной ситуации предупредили МЧС, метеорологи или дорожные службы.

Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул», — пояснила депутат.

По ее словам, суды в таких случаях становятся на сторону работника.

Но просто не прийти на работу из-за мороза нельзя – для этого нужно распоряжение руководства, например, о временном переводе сотрудников на удаленку, или решение региональных властей, предупредила она.

Кроме того, на работе температура воздуха в помещениях должна соответствовать нормам СанПиНа. Так, в офисе для полного рабочего дня должно быть не холоднее 19 градусов.

