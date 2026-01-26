Какие иностранные слова можно не убирать с вывесок с 1 марта 2026

Слова иностранного происхождения, включенные в Словарь иностранных слов РАН, могут быть на вывесках даже после вступления в силу нового закона о защите русского языка.

Англицизмы, названные в Словаре иностранных слов РАН, допустимо использовать на вывесках даже после вступления в силу закона от 24.06.2025 № 168-ФЗ.

Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По новым правилам, с 1 марта 2026 года все вывески, указатели и информационные таблички в России должны быть оформлены на русском языке.

«Если в названии имеется слово-англицизм (слова, заимствованные из английского языка, созвучные с английскими словами, но написанные на русском языке), его можно использовать без ограничений. Важно: не все англицизмы можно отнести к русскому языку, а только те, которые содержатся в Cловаре иностранных слов, разработчик — Институт лингвистических исследований РАН», — пояснил Машаров.

Если англицизма нет в словаре, его нужно сопроводить пояснением, допустим, в скобках или под звездочкой. Например, слова «шопинг» в словаре нет – значит придется давать пояснение значения.

Также запрет иностранных вывесок не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки (знаки обслуживания).

По новому закону, для оформления вывесок могут применяться государственные языки республик или иные языки народов РФ. Надписи на этих языках должны полностью соответствовать русскому варианту по содержанию и по оформлению. Информацию для потребителя можно писать на иностранных языках, но она должна быть также продублирована на русском.