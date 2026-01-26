Более половины россиян готовы перейти на четырехдневку, остальные боятся не справиться

Работники рассказали, какие условия нужны для сокращенной рабочей недели: меньше совещаний и избыточной отчетности.

Больше 50% россиян готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю, но при определенных условиях.

Такие результаты опроса на платформе «Яндекс Взгляд» получил девелопер «Сумма Элементов».

В опросе участвовали 1,3 тыс. работающих россиян. 42,2% из них трудятся пять дней в неделю и уходят домой вовремя, 18,2% тоже работают пять дней, но регулярно задерживаются, 12,1% — работают шесть дней, а 27,5% — без выходных.

«50,8% [участников] выразили готовность перейти на четырехдневную рабочую неделю, но при определенных условиях. <...> Если бы дополнительный выходной все же появился, респонденты распорядились бы им следующим образом: 43,8% посвятили бы его отдыху и восстановлению сил, 32,6% — общению с семьей и друзьями, 13,7% — хобби и спорту, а 9,9% — небольшим путешествиям», — сообщили эксперты.

Для перехода на четырехдневку работающие россияне назвали такие условия:

19,5% — улучшение планирования задач;

15,7% — упрощение отчетности;

15,6% — сокращение планерок.

Еще 49,2% респондентов считают, что «вряд ли справятся» с тем, чтобы выполнять свои обязанности за меньшее количество дней.

Даже опытные специалисты сомневаются, что можно работать меньше, если не изменить саму систему организации труда, отметила директор по коммерческой недвижимости ГК «Сумма Элементов» Юлия Петроченко.