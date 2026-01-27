Как избежать штрафов по охране труда и пожарной безопасности

Подготовьтесь к изменениям в законодательстве заранее. Избегайте штрафов и несоответствий требованиям ГИТ и МЧС России.

2026 год принесет серьезные изменения, затрагивающие сразу три критически важные для любого работодателя области: охрану труда, пожарную безопасность, гражданскую оборону. Несоблюдение новых норм грозит не только штрафами, но и остановкой деятельности по предписанию контролирующих органов. Не тратьте время на поиск информации в разрозненных источниках!

На бесплатном вебинаре «Ключевые изменения-2026: охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС – Ваш единый чек-лист» эксперт представит структурированный план действий, чтобы вы могли планомерно внедрить все нововведения без аврала и ошибок. Он состоится 28 января в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Подробный разбор новой формы статотчетности и на что обратить внимание для ее корректного заполнения в 2026 году. Как скорректировать программы обучения по охране труда, что изменится в допуске к работе и кто теперь должен проходить курсовое обучение по ГО. Что делать с отраслевыми правилами, чьи сроки действия продлеваются, и какие чек-листы ГИТ будут использовать при проверках. Разбор новых требований по психиатрическим освидетельствованиям и гарантиям для несовершеннолетних работников. Ключевые поправки в области пожарной безопасности, а также новые правила информирования и организации защиты от чрезвычайных ситуаций. Ответы на вопросы по изменениям 2026 года.

Спикер — Наталья Герасименко, к.ю.н., руководитель направления обучения по охране труда в «Клерк», эксперт по охране и экономике труда, эксперт по проведению НОК в области охраны труда, член рабочей группы СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения, общественный помощник по вопросам охраны труда уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области.

