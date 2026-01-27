Выплаты по страховым договорам выросли на 72% в 2025 году

Объем страховых выплат за девять месяцев 2025 года составил 1,8 трлн рублей, а страховщики получили премии на 2,8 трлн.

С января по сентябрь 2025 года объем страховых премий вырос до 2,8 трлн рублей. Это на 14,7% больше, чем в том же периоде 2024 года.

Выплаты по договорам страхования за девять месяцев увеличились на 72% — до 1,8 трлн рублей.

«Растет рынок страхования жизни: в прошлом году запущен механизм долевого страхования жизни, приняты налоговые поправки, позволяющие получить вычет по долгосрочным инструментам сбережений», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Также он добавил, что с 2027 года начнет работать система гарантирования по договорам страхования жизни, аналогичная со страхованием вкладов.