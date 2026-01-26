Суд: обязательный медосмотр кандидата оплачивает работодатель

Если предварительный медосмотр обязателен при поступлении на работу, его организует и оплачивает работодатель.

Кандидату на должность инженера выдали направление на предварительный медосмотр. Он прошел осмотр в другой медорганизации, продлил свою медкнижку и заплатил 2 250 руб. После медосмотра кандидата на работу не приняли.

Соискатель обратился в суд за возмещением расходов на медосмотр. Суды первой и апелляционной инстанций отказали ему. Они исходили из того, что в направлении была указана конкретная медорганизация, а кандидат прошел осмотр в другой. Также не было доказательств, что этот выбор был согласован с работодателем.

В кассации заявитель обжаловал решения в части расходов на предварительный медосмотр и связанных с этим судебных расходов.

Второй КСОЮ в определении от 09.10.2025 № 88-24634/2025 указал: если предварительный медосмотр обязателен при поступлении на работу, то его организует и оплачивает работодатель. Осмотр проводят по направлению, которое работодатель выдает кандидату. ТК не предусматривает оплату такого осмотра за счет соискателя.

То, что кандидат прошел медосмотр в другой организации, само по себе не является основанием для отказа в компенсации расходов, считает кассация.

Также заявитель указал, что у медорганизации из направления якобы не было договора с работодателем на медосмотры и что там осмотр дороже. Но эти доводы суды не рассмотрели.

Апелляционное определение отменили в части отказа во взыскании расходов на предварительный медосмотр и судебных расходов. Дело направили на новое рассмотрение.

При этом работодатель утверждал, что направление выдало подразделение по охране труда, а не лицо, принимающее решение о найме. И на момент выдачи направления заявление о приеме еще не было подписано. Но кассация исходила из того, что направление выдал работодатель, а медосмотр проходился при согласовании кандидатуры.

Таким образом, аргумент «медосмотр не по направлению» сам по себе не решает спор. Суд рассмотрит причины: почему кандидат оплатил осмотр сам, обеспечил ли работодатель нормальную организацию осмотра за свой счет.

Похожий подход встречается и в других делах. В частности, 6-й КСОЮ указал, что нельзя переложить стоимость обязательного предварительного медосмотра на кандидата отдельным соглашением (определение от 14 марта 2024 г. по делу № 8Г-1735/2024).