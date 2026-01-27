Учет затрат-инвестиций арендодателя в аренду: появилась новая рекомендация по бухучету

Фонд НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерский методологический центр) разработал рекомендацию о порядке учета затрат арендодателя в объекты неоперационной (финансовой) аренды, проведенных после начала аренды.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» предусматривает признание арендодателем инвестиции в аренду в качестве актива, если аренда классифицируется как неоперационная (финансовая). Затраты подлежат включению в чистую стоимость инвестиции в аренду по мере их осуществления.

Последующий учет инвестиции в аренду строится по модели учета долговых финансовых активов и предполагает начисление процентов по мере течения времени и погашение инвестиции по мере получения арендных платежей. Такой порядок учета базируется на предположении, что к моменту начала аренды чистая стоимость инвестиции в аренду не предполагает в последующем добавления каких-либо затрат.

Но встречаются договоры, условиями которых предусмотрено несение арендодателем затрат в предметы финансовой аренды после начала аренды. Кроме того, такие затраты могут осуществляться арендодателем на основании последующей договоренности с арендатором. Ни ФСБУ 25, ни его международный аналог IFRS 16 не содержат положений, определяющих порядок учета таких затрат.

Поэтому эксперты фонда «НРБУ “БМЦ”» разработали рекомендацию о порядке учета затрат арендодателя в объекты неоперационной (финансовой) аренды, проведенных после начала аренды.

Рекомендацию применяют арендодатели в случае классификации ими объектов учета аренды в качестве объектов учета неоперационной (финансовой) аренды в отношении затрат в предмет аренды после начала аренды. Рекомендация не применяется в отношении затрат, квалифицируемых как неарендный компонент.

Ситуация Решение Обязанность арендодателя по затратам предусмотрена изначально договором Расчетная сумма будущего оттока экономических выгод в связи с затратами учитывается со знаком «минус» в валовой стоимости инвестиции в аренду. Договором предусмотрены дополнительные компенсации затрат со стороны арендатора помимо арендных платежей Они тоже учитываются в валовой стоимости Затраты подлежат компенсации в размере фактической суммы, которая заранее договором не установлена Ни затраты, ни компенсация в стоимости инвестиции в аренду не учитываются

Оценочную сумму затрат уточняют на конец каждого отчетного года.

При фактическом осуществлении затрат их фактическая сумма относится на увеличение валовой и чистой стоимости инвестиции в аренду.

Если арендодатель несет затраты после начала аренды на основании дополнительного соглашения, последствия такого соглашения учитывают как новый договор. Рассчитывается новая процентная ставка для дальнейшего начисления процентов. Можно объединить вновь признанные стоимостные параметры или рассчитать новую процентную ставку к новым параметрам.

Можно не применять рекомендацию к тем затратам, которые подлежат компенсации арендатором через незначительное время.

Если арендодатель осуществляет затраты после начала аренды для устранения недостатков предмета аренды, наличие которых не ожидалось в начале аренды, без компенсаций со стороны арендатора, такие затраты признаются арендодателями в качестве расходов в прибыли (убытке) периода, в котором затраты были понесены.

