📅 Депутат Бессараб: число рабочих дней в феврале 2026 не повлияет на оклад

Количество рабочих дней в феврале не повлияет на зарплаты, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Длина месяца и количество рабочих дней в нем при окладной системе оплаты труда никоим образом на конечную сумму заработной платы за месяц не влияют», — пояснила она.

Февраль – самый короткий месяц в году, в нем мало и рабочих дней. Ситуация различается в разные годы в зависимости от производственного календаря.

В 2026 году в феврале будет 19 рабочих дней. Меньше – только в январе, столько же – в мае, а в остальные месяцы больше – от 20 до 23. Но в 2025 году в феврале было больше рабочих дней, чем в январе, мае, июне и ноябре.

Праздник в честь Дня защитника Отечества — 23 февраля — в 2026 году выпадает на понедельник, поэтому последняя рабочая неделя февраля будет четырехдневной.

