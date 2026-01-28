Расходы на стипендию можно учесть для налога на прибыль

Затраты на стипендию физлицу можно учесть при налогообложении прибыли, если стипендия есть в договоре на целевое обучение.

В письме от 29.10.2025 № 03-03-06/1/104960 Минфин разъяснил порядок учета в целях налога на прибыль расходов на выплату стипендий физлицам, в том числе в рамках целевого обучения.

Условия договора о целевом обучении включают обязательства заказчика целевого обучения предоставлять учащемуся меры поддержки, в том числе меры материального стимулирования, а также обязательство трудоустроить его по профессии.

Расходы на обучение выделены в отдельную категорию прочих расходов — подп. 23 п. 1 ст. 264 НК.

Согласно подп. 2 п. 3 ст. 264 НК, в состав прочих расходов включают в том числе расходы на обучение по основным профессиональным образовательным программам, которые проходят физлица, заключившие с налогоплательщиком договоры, предусматривающие обязанность физлица не позднее трех месяцев после окончания обучения заключить с заказчиком трудовой договор и отработать у него не менее одного года.

То есть, если расходы на выплату стипендий предусмотрены договором на обучение, они могут учитываться в налоговой базе по налогу на прибыль.

Подробнее о том, как рассчитывать налоги на ОСНО в 2026 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы научитесь составлять отчетность любой сложности, работать с кадрами, ЭДО и управленкой. Докажите работодателю свою компетентность и сможете получить повышение.

Цена курса со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.