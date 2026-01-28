💬 Треть сотрудников теряет рабочие задачи из-за пропущенных уведомлений. Опрос

45% сотрудников быстро устают от переключений между задачами, их главные враги — параллельные дедлайны, срочные запросы от коллег и постоянные уведомления. Об этом сказано в исследовании системы управления рабочими процессами Kaiten и корпоративного мессенджера «Пачка». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Более половины участников опроса (52%) как правило сохраняют концентрацию, но в течение дня все же отвлекаются на сторонние задачи. 31% чаще переключается между поручениями, чем сохраняет концентрацию, а 14% указали, что почти всегда работают в режиме многозадачности. Только 4% выполняют одну задачу до полного завершения.

Постоянные переключения между задачами влияют на самочувствие и качестве работы сотрудников. Почти 60% ощущают негативные последствия, из них 45% признают, что в таком режиме начинают быстрее уставать, а 13% чаще ошибаются. При этом каждый десятый (10%) считает, что чувствует себя продуктивнее.

Сотрудники считают, что для более спокойной командной работы важно минимальное количество голосовых сообщений (48%). На втором месте — четкие текстовые сообщения и единое хранилище информации (29%).

Короткие перерывы в течение дня делают 30% респондентов, уведомления в ненужных рабочих чатах отключают 24%, а полностью убирают уведомления на время работы 21% участников исследования.

Продуктивность теряется из-за пропущенных уведомлений. На это указали 34% респондентов: у 25% опрошенных важные сообщения терялись среди других чатов, еще столько же переключились на другое приложение и не возвращались к начатому. Также причинами становились отсутствие напоминаний (23%) и устный формат постановки задач без фиксации (16%).