👉 Налоговики стали активно предлагать бизнесу уплатить старые долги: причины

ФНС стала проверять старые долги предпринимателей. Но из-за того, что инспекции не могут назначить выездную налоговую проверку, предлагают добровольно уплатить налог в бюджет.

Представители ФНС стали чаще запрашивать у предпринимателей сведения по уплате НДС и НДФЛ за периоды более трех лет.

В 2026 году выездные проверки можно назначать за 2023-2025 годы, но это не останавливает налоговиков от побуждений к добровольной уплате налогов. Зачастую это происходит, когда обнаружили противоречия после того, как контрагенты сдали уточненную налоговую декларацию. Также причиной может быть масштабная сверка остатков ЕНС и необходимость пополнить дефицитный бюджет. Об этом пишет Forbes.

«Иногда бизнесу проще закрыть несущественный старый долг, чтобы не портить отношения с инспекцией и иметь "зеленый свет" во внутренней системе рисков, влияющей на принятие решения о назначение выездной проверки», — сказала директор группы по разрешению налоговых споров Б1 Ирина Лужина.

За пределами сроков проведения выездных проверок у налоговиков нет серьезных рычагов давления. Такие недоимки находятся в серой зоне: ФНС их видит, но они не легализованы.

«ФНС технически видит историю операций глубже, чем может охватить проверкой, поэтому стимулирует добровольные уточнения и доплаты», — объяснил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

Если согласиться на просьбы налоговиков и подать уточненную декларацию за давний период, то у ФНС будет право проводить камеральную проверку, а предмет контроля даже расширится — ведь за старый период бизнесу могут вынести решение о выездной проверке.

