67% россиян хотят сменить профессию в 2026 году

Чаще всего россияне стремятся заниматься свои делом: открыть бизнес или стать самозанятым.

В 2026 году 67% сотрудников собираются начать работать по новой специальности. Только 21% сохранит свой текущий профиль, а 12% еще не определились с планами.

Об этом сказано в исследовании hh.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка».

«Более половины респондентов 18-24 лет (51%) уже уверенно планируют обновления в карьере. Это говорит о высокой гибкости молодых специалистов, их стремлении пробовать разные сценарии и искать себя на современном рынке труда», — сказала директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

Чаще всего россияне хотят уйти с работы в собственный бизнес и самозанятость (11%). Далее с заметным отрывом следуют административные роли, рабочие профессии, производство и сервисное обслуживание, а также высший и средний менеджмент — по 7% в каждой категории.

Мужчинам больше интересно производство и сервисная работа, а также предпринимательство, тогда как женщины чаще выбирают административные должности.

На приоритеты влияет и возраст: 18-24 летние стремятся уйти в свой бизнес и в самозанятость, а старшие возрастные группы смещают фокус внимания к рабочим специальностям.