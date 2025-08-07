Как сотрудничать с несовершеннолетними самозанятыми

Сотрудничество с полностью дееспособными подростками

Эмансипация — это юридическое признание несовершеннолетнего полностью дееспособным до 18 лет. Эмансипированный подросток вправе самостоятельно подписывать договоры, управлять своими доходами и полностью отвечать по принятым обязательствам. Разрешение родителей или попечителей ему не нужно.

Подростка могут признать полностью дееспособным в трех случаях:

если орган опеки и попечительства принимает такое решение при согласии обоих родителей (ст. 27 ГК);

если это подтверждает суд, когда родители не согласны (ст. 27 ГК);

если несовершеннолетний вступает в брак в возрасте, разрешенном региональным законодательством (п. 2 ст. 21 ГК).

Хотя для сотрудничества с эмансипированным исполнителем разрешение родителей не требуется, заказчику нужно запросить подтверждение: решение органа опеки, суда или свидетельство о браке.

📍 Договор ГПХ с эмансипированным подростком заключается на тех же условиях, что и с совершеннолетним.