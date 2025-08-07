Как сотрудничать с несовершеннолетними самозанятыми

Можно ли заключать договор ГПХ с лицом младше 18 лет
Закон допускает сотрудничество с лицами младше 18 лет по договорам ГПХ с учетом их дееспособности. ГК делит несовершеннолетних на такие категории:
Малолетние (6–14 лет, ст. 28 ГК) — сделки от их имени оформляют родители или иные законные представители. Сам ребенок вправе заключать только мелкие бытовые сделки, сделки на безвозмездное получение выгоды, а также распоряжаться средствами, которые ему предоставили родители или другие лица. Ответственность по сделкам несут законные представители.
Подростки (14–18 лет, ст. 26 ГК) — вправе совершать сделки, но чаще всего нужно получать письменное согласие родителей или представителей. Согласие может быть предварительным или получено после оформления ГПД. Без этого документа подросток может распоряжаться собственными доходами, стипендиями, гонорарами, делать вклады в банке, совершать мелкие бытовые сделки.
Отдельный случай — сотрудничество с подростками, прошедшими процедуру эмансипации. Расскажем об этом подробнее ниже.
Сотрудничество с полностью дееспособными подростками
Эмансипация — это юридическое признание несовершеннолетнего полностью дееспособным до 18 лет. Эмансипированный подросток вправе самостоятельно подписывать договоры, управлять своими доходами и полностью отвечать по принятым обязательствам. Разрешение родителей или попечителей ему не нужно.
Подростка могут признать полностью дееспособным в трех случаях:
если орган опеки и попечительства принимает такое решение при согласии обоих родителей (ст. 27 ГК);
если это подтверждает суд, когда родители не согласны (ст. 27 ГК);
если несовершеннолетний вступает в брак в возрасте, разрешенном региональным законодательством (п. 2 ст. 21 ГК).
Хотя для сотрудничества с эмансипированным исполнителем разрешение родителей не требуется, заказчику нужно запросить подтверждение: решение органа опеки, суда или свидетельство о браке.
📍 Договор ГПХ с эмансипированным подростком заключается на тех же условиях, что и с совершеннолетним.
Особенности работы с лицами младше 18 лет без полной дееспособности
До наступления 18 лет подросток считается ограниченно дееспособным, кроме случаев эмансипации. Он может заключать сделки только с письменного согласия родителей или других представителей (ст. 26 ГК).
При сотрудничестве с лицом моложе 18 лет заказчику нужно получить такое согласие, а также список конкретных документов в зависимости от конкретной ситуации.
Индивидуальный предприниматель
Несовершеннолетний с 14 лет может зарегистрироваться в качестве ИП (п. 1 ст. 23, ст. 26 ГК). Для этого вместе с пакетом регистрационных документов в налоговую инспекцию подают нотариально заверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя.
Для заключения договора ГПХ с ИП заказчику стоит запросить:
документ о постановке на учет в налоговой инспекции;
выписку из ЕГРИП;
в письменном виде согласие родителей, опекунов или попечителей на подписание договора;
свидетельство о рождении или другой документ, который подтверждает полномочия представителей;
копии паспортов представителей.
Самозанятый
С 14 лет подросток вправе стать плательщиком налога на профдоход (НПД) через приложение «Мой налог» Госуслуги (письмо Минфина от 30.04.2021 № 03‑11‑11/33669).
Чтобы работать с самозанятым, заказчику следует получить:
подтверждение постановки исполнителя на учет как плательщика НПД;
в письменном виде согласие родителей или других представителей на подписание ГПД;
свидетельство о рождении или иной документ, который подтверждает полномочия представителей;
копии паспортов представителей.
Физлицо без статуса
Заключать договоры ГПХ можно и с ребятами от 14 до 18 лет, которые не зарегистрированы ни как ИП, ни как самозанятые. Тогда нужно тоже получить в письменном виде согласие родителей, а также номер СНИЛС исполнителя.
📍 При выплате вознаграждения заказчик становится налоговым агентом исполнителя: удерживает и уплачивает НДФЛ, страховые взносы, сдает отчетность.
В WinWork — платформе для сотрудничества с работы с внештатниками — есть все, что нужно для работы с исполнителями: электронный документооборот, индивидуальные и массовые выплаты, а также маркетплейс исполнителей. С помощью WinWork вы сможете находить внештатных специалистов на сезонные работы и часы пиковых нагрузок, обмениваться документами, подписывать договоры и акты, получать чеки и всю закрывающую документацию быстро, удобно и без рисков.
Что учесть при оформлении документов
По сути заключение договора ГПХ с несовершеннолетним исполнителем мало чем отличается от работы с совершеннолетним внештатником.
Скачайте памятку «Отличия трудового договора от ГПД с исполнителем»
Это поможет вам правильно составить договор оказания услуг с самозанятым и избежать штрафов
Главное отличие ГПД с лицами младше 18 лет — договор могут признать недействительным, если он заключен без надлежащего согласия законных представителей.
📍 Согласие нужно получать на каждый договор, причем заверять у нотариуса ничего не придется. Документ можно оформить в свободной форме, сделать его приложением к ГПД или прописать условие прямо в тексте договора. Например, «Подтверждаю, что настоящий договор заключен с моего согласия» (указываются дата и подписи).
В согласии должны быть указаны:
ФИО исполнителя и его представителей;
предмет договора (описание услуги или работы);
данные заказчика;
дата составления документа;
подписи обоих представителей;
при оформленном после заключения ГПД согласии — реквизиты договора, на который оно дается.
При заключении ГПД с несовершеннолетним следует учесть:
Элемент договора
Почему важно
Статус внештатного специалиста и согласие представителей
Без этого договор могут признать недействительным (ст. 26 ГК). Включите в преамбулу упоминание о согласии и укажите данные законных представителей
Соответствие работ или услуг (предмета договора) возрасту исполнителя
Несовершеннолетний не может выполнять работы, требующие лицензий или специальных разрешений (например, управлять транспортом)
Ответственность исполнителя и представителей
В договоре можно прописать, что если несовершеннолетний исполнитель не сможет возместить причиненный заказчику ущерб, ответственность несут его законные представители, давшие согласие на сделку (п. 3 ст. 26 ГК)
Или воспользуйтесь нашим удобным шаблонизатором договоров с самозанятыми или с физлицами без специального налогового статуса. Переходите по ссылкам и составьте свой вариант документа в режиме онлайн.
В сотрудничестве по ГПД с внештатным специалистом младше 18 лет все так же есть риск переквалификации отношений в трудовые. Он не зависит от возраста исполнителя.
Чтобы снизить вероятность претензий со стороны проверяющих органов:
Поручайте исполнителю конкретную задачу с определенным результатом, а не трудовую функцию.
Не предоставляйте внештатнику постоянное рабочее место в офисе компании.
Не устанавливайте график работы и не заставляйте исполнителя подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка (ПВТР).
Не включайте подростка в штатную структуру компании и не предоставляйте корпоративные льготы.
Не выплачивайте исполнителям по ГПД вознаграждение в те же даты, что и зарплату сотрудникам.
Всегда оформляйте полный комплект закрывающих документов и запрашивайте чеки у самозанятых после каждой выплаты.
Избегайте трудовой терминологии в договоре («работник», «должность», «зарплата» и др.) — используйте термины «заказчик», «исполнитель», «вознаграждение» и т. д.
Указывайте в реквизитах исполнителя его статус — самозанятый или ИП, если таковой есть.
Прописывайте в договоре сроки выполнения и оплату за конкретный результат, а не за время работы.
Добавьте в документ условия об ответственности за несообщение заказчику об утрате статуса самозанятого.
Помните, что исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ.
WinWork снижает риски при работе с внештатными исполнителями.
Платформа — официальный партнер налоговой службы, поэтому статус каждого исполнителя проверяется автоматически. Чтобы сделать сотрудничество максимально безопасным, WinWork:
в автоматическом режиме определяет, есть ли риск переквалификации ваших отношений в трудовые;
проверяет, не работал ли исполнитель в вашей компании ранее;
контролирует периодичность и суммы выплат;
автоматизирует весь процесс — от документооборота до расчетов и взаимодействия с налоговой.
С WinWork вы избавитесь от бумажной рутины и сможете быстро находить исполнителей для решения ваших задач.
Читайте также:
ИП нанимает ИП: законно ли это
Самозанятые и сезонная работа в 2025 году: как легально оформлять краткосрочные заказы
Организация массового подбора исполнителей: методы, инструменты, юридические аспекты
Реклама: АО «Корса», ИНН 7017477919, erid: 2W5zFKAUA8Y
Начать дискуссию