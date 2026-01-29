Кабмин утвердил критерии посреднических цифровых платформ

Критерии касаются количества пользователей, партнеров и объема сделок на маркетплейсах, сервисах заказа такси, еды и других услуг.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 28 января 2026 года № 54, которое утверждает дополнительные критерии для посреднических цифровых платформ, в том числе маркетплейсов, сервисов заказа еды, такси и различных услуг.

Эти критерии нужны для того, чтобы компании могли попасть в реестр цифровых платформ. Его будет вести Минэкономразвития на своем официальном сайте.

Размер среднесуточной аудитории интернет-площадки не должен быть менее 100 тысяч человек в среднем за прошлый год.

Совокупная стоимость сделок с использованием платформы должна составлять не менее 50 млрд рублей. Или число продавцов, которые совершили хотя бы одну сделку, — не менее 10 тыс.

«Операторы таких платформ должны верифицировать данные о продавцах и их товарах через государственные информационные системы и государственные реестры, а карточки товаров – на наличие сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, регистрации продавца в государственной системе маркировки», — сказано на сайте кабмина.

Если цифровая платформа соблюдает требования работы с самозанятыми, то она будет защищена от переквалификации отношений в трудовые.

Документ вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет действовать до 1 октября 2032.