Пользователи MAX смогут быстро регистрироваться в отелях Cosmos

Гости смогут заранее заполнить все документы для заселения, а на ресепшене показать только паспорт.

Cosmos Hotel Group запустила в мессенджере MAX сервис предварительного оформления документов для регистрации в гостинице.

Пользователи смогут заранее оформить документы в чат-боте и сократить время, проведенное на ресепшене.

Чтобы зарегистрироваться онлайн, нужно:

Перейти по ссылке в личный кабинет сервиса онлайн регистрации и выбрать МАХ как инструмент для предоставления данных гостя. Подтвердить данные через портал Госуслуги. Получить автоматически заполненную анкету со стороны отеля.

При заселении сотрудники отеля только проверят паспорт гостя, никакие другие данные заполнять и предоставлять не требуется.

«Для нас важно, чтобы внедрение таких решений повышало удобство для гостей и одновременно снижало операционную нагрузку на персонал», — сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Пока что сервис быстрой регистрации есть в отеле Cosmos Smart Dubininskaya в Москве, но в ближайшее время его распространят на другие объекты.