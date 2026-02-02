😷 Работникам могут разрешить не ходить на больничный
Россиянам могут дать право отказаться от оформления электронного больничного, если они хотят выполнять трудовые обязанности удаленно.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат предлагает перед тем, как оформить электронный больничный, брать согласие самого больного. Он сможет отказаться и будет сам нести ответственность.
До появления электронного больничного сотрудник мог сам решить, предъявлять начальству листок временной нетрудоспособности или продолжать работать. Теперь листок временной нетрудоспособности автоматически попадает в базу, и работник теряет в доходах, даже если продолжает работать, так как размер выплат по больничному может быть ниже зарплаты.
«Профсоюзы опасаются, что могут быть злоупотребления, когда работодатель начнет понуждать работать и не брать больничный. Хотя, наоборот, когда у нас электронные больничные не формировались, фиксировался чаще всего отказ от больничного, когда человек предпочитал болеть на работе, потому что болеть – дорого», — пояснил Нилов.
Сейчас больничные выдают работникам при болезни или травме, болезни ребенка или другого члена семьи, за которым нужен уход. С 2022 года листки нетрудоспособности выдают только в электронном виде.
что за бред? А сейчас кто неволит его? Врач спрашивает, нужен ли больничный. Никто в принудительном порядке их не оформляет.