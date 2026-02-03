Если работница после отпуска по беременности и родам идет в ежегодный отпуск – это не выход на работу

Временный работник может продолжать работу, пока основной после отпуска по БиР будет в оплачиваемом отпуске.

Роструд разъяснил, как быть с временным работником, которого приняли на период отпуска по беременности и родам основного.

Основной работник после отпуска по беременности и родам хочет взять накопленный за прошлый период ежегодный отпуск.

Нужно ли увольнять временного сотрудника в связи с предоставлением ежегодного отпуска основному работнику, ведь предоставление ежегодного отпуска считается фактическим выходом на работу, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска непосредственно по окончании отпуска по беременности и родам выходом на работу не является», — ответил Роструд.

Если у временного работника в трудовом договоре указано, что он принят на период отсутствия основного работника, а основной уйдет в оплачиваемый отпуск, не выходя на работу, то временный вправе продолжить работу.

Это предусмотрено в ч. 3 ст. 79 ТК: трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого сотрудника на работу.

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока нужно предупредить работника за три календарных дня до увольнения. Кроме случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора (ч. 1 ст. 79 ТК).

Подробнее о том, как нанимать и увольнять работников, расскажем на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы научитесь составлять трудовые договоры, начислять премии и пособия, вести трудовые книжки, предоставлять отгулы и работать с персданными.

Цена со скидкой 74%: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».