😩 Больше 50% россиян работали сверхурочно, к этому принуждали 7% сотрудников

Негативно относятся к увеличению лимита на сверхурочную работу до 240 часов в год 41% опрошенных.

Опыт сверхурочной работы был у 59% сотрудников «поколения цифры», 55% «старших миллениалов», а также у 54% жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 56% городов с населением 100-500 тыс.

Сверхурочная работа больше распространена в коммерческих организациях (50%), чем в бюджетных (40%). На такую занятость соглашались как россияне с плохим достатком (52%), так и сотрудники с хорошим материальным положением (45%). Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ.

86% сотрудников отмечают, что решение работать сверхурочно добровольное, тогда как 7% сообщили, что их работодатели принуждают к этому.

В декабре 2025 года одобрили законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. Это позволит работодателям не увеличивать штат, а сотрудникам больше зарабатывать на основном рабочем месте и не искать дополнительную подработку.

Негативно относятся к повышению лимита на сверхурочную работу 41% россиян, тогда как 31% восприняли инициативу положительно.

