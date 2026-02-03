💢 Расширен список рабочих мест, на которых СОУТ проводят с особенностями

С 1 сентября 2026 в списке видов деятельности, при которых МСП проводят спецоценку в упрощенном порядке, будут новые отрасли.

Кабмин изменил перечень рабочих мест, на которых спецоценку условий труда проводят в упрощенном порядке.

Постановление Правительства от 26.01.2026 № 39 опубликовано на портале госинформации 30 января 2026-го.

В список видов деятельности, определяющих, какие МСП проводят СОУТ в упрощенном порядке, будет 55 видов деятельности. Среди них:

производство скоропортящихся продуктов, таких как сэндвичи и свежая пицца (код 10.89.2);

пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу (код 15.20.5);

торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в спецмагазинах (код 47.21.1);

монтажно-компоновочная деятельность в области производства кино-, видеофильмов и ТВ-программ (код 59.12).

Изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года.

