Продать авто без налога — за 250 тыс. рублей и менее — рискованно
Бывшему собственнику автомобиля, который в 2025 году продал машину, нужно до 30 апреля 2026 года подать декларацию 3-НДФЛ, а также до 15 июля уплатить налог.
Сумму налога можно законно снизить:
воспользоваться налоговым вычетом в 250 тыс. рублей, тогда документы о покупке подавать не нужно;
уменьшить доход на документально подтвержденные расходы — сумму, потраченную на покупку этой машины.
«При этом выбрать нужно один из двух способов — одновременно использовать и вычет, и расходы нельзя», — сказано на сайте ФНС.
Чтобы избежать налога, некоторые продавцы указывают в договорах сумму меньше 250 тыс. рублей. Однако, если разница с рыночной стоимостью слишком большая, налоговики могут попросить уточнить обязательства.
Информацию о ценах инспекторы собирают с таких площадок как «Авито», «Дром», «Авто.ру».
Поэтому ФНС рекомендует указывать реальную цену продажи, применять вычет или уменьшение дохода, а также платить налог с разницы, если сумма продажи превысила вычет.
