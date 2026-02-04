Продать авто без налога — за 250 тыс. рублей и менее — рискованно

Налоговики рассказали, как на законных основаниях снизить НДФЛ при продаже автомобиля. Кардинально занижать цену — не выход, это обнаружат.

Бывшему собственнику автомобиля, который в 2025 году продал машину, нужно до 30 апреля 2026 года подать декларацию 3-НДФЛ, а также до 15 июля уплатить налог.

Сумму налога можно законно снизить:

воспользоваться налоговым вычетом в 250 тыс. рублей, тогда документы о покупке подавать не нужно;

уменьшить доход на документально подтвержденные расходы — сумму, потраченную на покупку этой машины.

«При этом выбрать нужно один из двух способов — одновременно использовать и вычет, и расходы нельзя», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы избежать налога, некоторые продавцы указывают в договорах сумму меньше 250 тыс. рублей. Однако, если разница с рыночной стоимостью слишком большая, налоговики могут попросить уточнить обязательства.

Информацию о ценах инспекторы собирают с таких площадок как «Авито», «Дром», «Авто.ру».

Поэтому ФНС рекомендует указывать реальную цену продажи, применять вычет или уменьшение дохода, а также платить налог с разницы, если сумма продажи превысила вычет.