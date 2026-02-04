8148 ОК УСН моб
Субсидиарная ответственность

👀 Как бывший бухгалтер неожиданно стала должником на 700+ миллионов рублей. Выпуск № 18 подкаста «Налоговое утро»

Как получить долг на сотни миллионов рублей обычному бухгалтеру-консультанту? Даже если уже давно не работаешь с компанией, не контролировал ее деятельность и в дело тебя изначально включили как свидетеля. Можно и еще как.

Обсуждаем громкое дело против бухгалтера Турусиной, которой суд присудил выплатить в пользу бюджета космический долг по налогам и штрафам наравне с КДЛ.

Автор

  • Елена Балаклицкая

    Главный редактор «Клерка». По образованию - бухгалтер, стаж работы более 20 лет.

