Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: подарок на 14 февраля в среднем стоит 5,5 тыс. рублей, банки выплатили дивиденды на 1,6 трлн, «Победа» убрала узкие калибраторы, маникюр подрожал на 30%

Подготовили обзор главных событий дня — 4 февраля 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Купить цветы и конфеты к 14 февраля можно в среднем за 5 472 рубля. Наиболее дорогим вариантом подарка будут цветы с игрушкой. Такой набор за год подорожал на 7% — до 6 528 рублей.

  • Средняя цена сахарного песка к концу января 2026 года снизилась на 7,4% год к году и составила 67,9 руб. за 1 кг. Такая динамика связана с увеличением выпуска сахара в России и снижением его потребления.

  • В 2025 году российские рыбаки поставили на внутренний рынок рекордные 271 тыс. т продукции из минтая, что на 7% больше, чем в предыдущем году. 

  • Банки в 2025 году выплатили 1,6 трлн рублей дивидендов. По итогам 2025 года они заработали 3,5 трлн рублей чистой прибыли, что на 8,6% меньше, чем годом ранее.

  • В январе 2026 года частные инвесторы почти вдвое увеличили объем вложений в ценные бумаги на Московской бирже по сравнению с январем прошлого года. Сумма инвестиций достигла 139 млрд рублей.

  • Стоимость маникюра с покрытием в московском салоне красоты среднего класса составила около 5 тыс. рублей без учета дизайна. С конца 2025 года цена выросла на 30%.

  • Натуральные продажи полуфабрикатов в тесте в рознице в 2025 году сократились на 6%. Спрос на пельмени уменьшился на 8%.

  • Более четверти управляющих российскими торговыми центрами отметили сокращение на 10-15% доли площадей, занимаемых магазинами одежды, обуви и аксессуаров.

  • Петербургский книжный магазин «Подписные издания» откроет филиал в Музее русского импрессионизма в Москве. 

  • Сервис «VK Видео» начал засчитывать просмотр контента после 5 секунд. Обновление относится ко всем формам длинного видео и направлено на повышение прозрачности метрик и улучшение качества аналитики.

  • В Татарстане запустили курс по использованию MAX для пенсионеров. На занятиях студенты научатся организовывать групповые звонки, настраивать «Безопасный режим» и подписываться на интересующие каналы.

  • В 2025 году реклама в Telegram-каналах подорожала более чем на 30%. Больше всего выросли цены в категории «Новости и СМИ», где средний прайс на одну интеграцию увеличился в три раза. 

  • На Wildberries появился новый формат рекламы — видеобаннеры. Ролики длиной до 15 секунд в формате 16:9 размещаются на главном слайдере, который видит основная часть пользователей маркетплейса.

  • Wildberries планирует открыть ПВЗ в Индии, Таиланде и на Шри-Ланке.

  • В Госдуму внесли законопроект о противодействии навязчивому преследованию. За это можно получить административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов, кроме того, жертвы смогут получить охранный ордер.

  • Модель электромотоцикла марки Aurus под названием Merlon сертифицировали на территории России. 

  • В Челябинске начали тестировать альтернативу автобусам-гармошкам — трехосный удлиненный автобус Volgabus.

  • Авиакомпания «Победа» изъяла во Внуково зауженные калибраторы, которые не соответствовали размерам измерителей ручной клади.

  • Власти Крыма отменили полный переход на безналичную оплату билетов в общественном транспорте. Пассажиры смогут с 4 февраля 2026 года оплачивать проезд либо с помощью безналичного расчета, либо бумажными деньгами.

  • Заболеваемость сифилисом взлетела на 63% всего за 4 года: с 4,7 тыс. случаев в 2020 году до 9,7 тыс. в 2024 году.

