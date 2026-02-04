⚡️ Итоги дня: подарок на 14 февраля в среднем стоит 5,5 тыс. рублей, банки выплатили дивиденды на 1,6 трлн, «Победа» убрала узкие калибраторы, маникюр подрожал на 30%

Купить цветы и конфеты к 14 февраля можно в среднем за 5 472 рубля. Наиболее дорогим вариантом подарка будут цветы с игрушкой. Такой набор за год подорожал на 7% — до 6 528 рублей.

Средняя цена сахарного песка к концу января 2026 года снизилась на 7,4% год к году и составила 67,9 руб. за 1 кг. Такая динамика связана с увеличением выпуска сахара в России и снижением его потребления.

В 2025 году российские рыбаки поставили на внутренний рынок рекордные 271 тыс. т продукции из минтая, что на 7% больше, чем в предыдущем году.

Банки в 2025 году выплатили 1,6 трлн рублей дивидендов. По итогам 2025 года они заработали 3,5 трлн рублей чистой прибыли, что на 8,6% меньше, чем годом ранее.

В январе 2026 года частные инвесторы почти вдвое увеличили объем вложений в ценные бумаги на Московской бирже по сравнению с январем прошлого года. Сумма инвестиций достигла 139 млрд рублей.

Стоимость маникюра с покрытием в московском салоне красоты среднего класса составила около 5 тыс. рублей без учета дизайна. С конца 2025 года цена выросла на 30%.

Натуральные продажи полуфабрикатов в тесте в рознице в 2025 году сократились на 6%. Спрос на пельмени уменьшился на 8%.

Более четверти управляющих российскими торговыми центрами отметили сокращение на 10-15% доли площадей, занимаемых магазинами одежды, обуви и аксессуаров.

Петербургский книжный магазин «Подписные издания» откроет филиал в Музее русского импрессионизма в Москве.

Сервис «VK Видео» начал засчитывать просмотр контента после 5 секунд. Обновление относится ко всем формам длинного видео и направлено на повышение прозрачности метрик и улучшение качества аналитики.

В Татарстане запустили курс по использованию MAX для пенсионеров. На занятиях студенты научатся организовывать групповые звонки, настраивать «Безопасный режим» и подписываться на интересующие каналы.

В 2025 году реклама в Telegram-каналах подорожала более чем на 30%. Больше всего выросли цены в категории «Новости и СМИ», где средний прайс на одну интеграцию увеличился в три раза.

На Wildberries появился новый формат рекламы — видеобаннеры. Ролики длиной до 15 секунд в формате 16:9 размещаются на главном слайдере, который видит основная часть пользователей маркетплейса.

Wildberries планирует открыть ПВЗ в Индии, Таиланде и на Шри-Ланке.

В Госдуму внесли законопроект о противодействии навязчивому преследованию. За это можно получить административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов, кроме того, жертвы смогут получить охранный ордер.

Модель электромотоцикла марки Aurus под названием Merlon сертифицировали на территории России.

В Челябинске начали тестировать альтернативу автобусам-гармошкам — трехосный удлиненный автобус Volgabus.

Авиакомпания «Победа» изъяла во Внуково зауженные калибраторы, которые не соответствовали размерам измерителей ручной клади.

Власти Крыма отменили полный переход на безналичную оплату билетов в общественном транспорте. Пассажиры смогут с 4 февраля 2026 года оплачивать проезд либо с помощью безналичного расчета, либо бумажными деньгами.