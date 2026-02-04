Луна, садовые фигурки и рыбный завод — такие необычные активы предлагали Сберу в качестве залога

Сбербанк рассказал о необычных залогах, которые ему предлагали клиенты в 2025 году. Общая сумма всех объектов превысила 45 трлн рублей.

В 2025 году клиенты Сбербанка предлагали в качестве обеспечения как традиционные, так и необычные активы. Например, Луну — но не космическое тело, а детальный макет.

Также банк рассматривал и принимал в качестве залога коллекционные и декоративные предметы — такие как садовые фигуры Крокодила Гены и Чебурашки, японский каменный фонарик Рокакку Икекоми, бриллианты, картины и театральные декорации.

«Общая стоимость всех объектов, прошедших экспертизу в 2025 году, превысила 45 трлн рублей. При этом стоимость самого дорого залога в портфеле банка составила 2 трлн рублей», — сказано на сайте банка.

Также в качестве залога рассматривали и работающие бизнес-активы. Например, завод по разведению лосося, ферму по выращиванию шампиньонов, оборудование для кинотеатра.