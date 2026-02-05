Плательщик НДС может одновременно применять налоговые льготы и освобождение по отдельным операциям

Если некоторые операции плательщика НДС не облагаются налогом, нужно вести раздельный учет.

Аптека на УСН – плательщик НДС по ставке 22%, при этом предприятие производит лекарственные формы по требованию ЛПУ и индивидуальным рецептам.

Лекарственные средства, изготовленные в аптечных учреждениях по рецептам врачей, облагаются НДС по ставке 10% (подп. 4 п. 2 ст. 164 НК).

А операции по реализации тары, в которую помещают изготовленное лекарство, то есть всевозможных пузырьков, колпачков, пробок, этикеток и т. п., облагаются по обычной ставке 22%, уточняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если аптека изготавливает лекарственные средства из сырья заказчика, то такая операция не облагается НДС (подп. 24 п. 2 ст. 149 НК).

При этом нужно соблюдать два условия:

аптека должна иметь соответствующую лицензию на эти операции (п. 6 ст. 149 НК);

нужно вести раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций (п. 4 ст. 149 НК).