Депутаты предлагают увеличить максимальный размер имущественного вычета до 8 млн рублей

Чтобы помочь россиянам с покупкой квартиры, депутаты хотят увеличить налоговый вычет по НДФЛ с 2 до 8 млн рублей, а вычеты с процентов по кредиту — с 3 до 6 млн.

4 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому максимальный размер имущественного налогового вычета при покупке жилья вырастет с 2 до 8 млн рублей. Кроме того, сумма вычета с процентов по кредитам увеличится с 3 до 6 млн.

Авторы законопроекта считают, что действующие лимиты были сформированы в иных ценовых условиях и при росте стоимости жилья утратили стимулирующий и социально значимый эффект.

«Цель законопроекта состоит в восстановлении соразмерности налоговой поддержки граждан фактическим расходам на улучшение жилищных условий, повышении эффективности имущественного налогового вычета как меры поддержки семей и работающих граждан, а также в стимулировании легального оборота на рынке жилья и формировании долгосрочной мотивации к "белой" занятости», — сказано в пояснительной записке.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в октябре 2025 года средний размер ипотечного кредита был 4,62 млн рублей. Депутаты считают, что действующий лимит вычета по процентам в 3 млн рублей несоразмерен реальной долговой нагрузке. Кроме того, средняя стоимость квартир на первичном рынке оценивается около 9 млн рублей, а вычет в размере 2 млн может покрыть только ограниченную часть фактических расходов на покупку жилья.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.