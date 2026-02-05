✅ Налоговики просят бизнес на АУСН перепроверять данные из банка до 7-го числа
Отчетность компаний и ИП на АУСН формируется без участия налогоплательщика, налог считают на основании данных от банков, онлайн-касс и сведений от самих предпринимателей.
В разметке от банка может быть ошибка, поэтому налоговики рекомендуют проверять и уточнять данные самостоятельно. Сделать это нужно не позднее 7-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.
«Налогоплательщику нужно перепроверить данные, выгруженные банком, и, соответственно, их подтвердить (скорректировать) в своем личном кабинете на сайте nalog.gov.ru», — сказано на сайте ФНС.
После коррекции банк направит в ФНС обновленные сведения не позднее 10-го числа, следующего за налоговым периодом (месяцем). На основании этой информации налоговая до 15-го числа следующего месяца рассчитает налог.
Если информацию не корректировали, она будет считаться подтвержденной автоматически.
