ФНС: ИП на АУСН, ПСН и ЕСХН не должны платить налог на имущество за недвижимость

Льгота по налогу на имущество не будет действовать на торгово-офисную недвижимость.

Индивидуальные предприниматели, которые применяют АУСН, освобождены от налога на имущество в отношении объектов недвижимости.

Подобная льгота действует для недвижимости, которую используют в предпринимательской деятельности с применением патентной системы налогообложения.

Также от уплаты налога освобождены предприниматели на ЕСХН. Льгота действует на объекты, используемые при производстве сельхозпродукции, ее переработке и реализации, при оказании услуг сельхозтоваропроизводителями.

«Указанные льготы не распространяются на объекты недвижимости торгово-офисного назначения», — сказано на сайте ФНС.

Для получения льгот нужно направить в налоговую заявление. Если у ИП есть право на льготу, но он не подал заявление и не отказался от льготы, то ее предоставят в беззаявительном порядке.

У налоговиков могут отсутствовать сведения о недвижимости, поэтому ИП рекомендовано в первом квартале 2026 года направить заявление о льготе и подтверждающие документы.

