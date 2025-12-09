А7 Агент — новые отзывы: предприниматели жалуются на зависшие валютные переводы

На форуме «Клерка» появились новые отзывы об А7 Агент: предприниматели жалуются на зависшие валютные переводы, пропавшие деньги и полное отсутствие связи с менеджерами.

На форуме «Клерка» появилась очередная жалоба на А7 Агент — сервис международных платежей, вокруг которого в последние месяцы накапливаются негативные отзывы. Пользователь описал ситуацию, когда крупный валютный перевод в Китай на 237 015 юаней завис при возврате через дубайского агента и до сих пор не вернулся отправителю.

По словам клиента, менеджеры А7 не выходят на связь, а позже выяснилось, что дубайский субагент, через которого проходил возврат, прекратил деятельность. Это подтверждает опасения предпринимателей, которые ранее уже писали о рисках международных переводов через А7, задержках и непрозрачности движения средств.

Автор жалобы приводит подробности: «Переводили через А7 Агент платеж в Китай по Платежному поручению № 2 на сумму 237 015 юаней… 16 сентября был направлен возвратный платеж. С этой даты мы не можем узнать, где наши деньги. Никто из компании А7 не дает информации. Через китайцев выяснили, что деньги находятся на корреспондентском счету в дубайском банке, а в А7 признались, что их агент прекратил деятельность. А7 ни нам не возвращает деньги, ни отправляет обратно отправителю. Действия А7 обладают признаками мошенничества».

Клиент заявляет о намерении обращаться в правоохранительные органы и подавать иск.

Не единичный случай: предприниматели жалуются на задержки и пропавшие платежи

Это далеко не первая история. На форуме и в новостях регулярно появляются сообщения:

о задержках валютных переводов через А7;

исчезнувших суммах при возврате платежей;

поддельных, по словам пользователей, SWIFT-уведомлениях;

невозможности дозвониться до менеджеров;

зависших транзакциях в банках ОАЭ.

Ряд пользователей утверждают, что у них «виснут» десятки миллионов рублей, а служба поддержки фактически не работает.

Поисковые запросы вроде «А7 Агент отзывы», «пропали деньги при переводе», «А7 Агент проблемы», «переводы через Дубай задержка» сейчас приводят все больше людей к этим обсуждениям.

