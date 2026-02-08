В новом сервисе ФНС «Мой ОКВЭД» 383 готовых решения для бизнеса

Налоговая служба в конце 2025 года разработала бесплатный сервис определения видов экономической деятельности для бизнесменов.

Заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС по г. Севастополю Анна Гончарова рассказала о новом сервисе сайта ФНС «Мой ОКВЭД», который позволяет новым юрлицам и ИП подобрать коды ОКВЭД заявительного типа и определить основной вид деятельности по планируемым показателям, а также упрощает действующему бизнесу подбор актуальных для них кодов.

Для удобства пользователей в сервисе виды деятельности отсортированы по классификациям ведения бизнеса. Это – 383 пакетных решения, то есть готовые наборы кодов ОКВЭД, которые можно комплексно использовать при ведении деятельности. Например — «Автомойка», «Ателье», «Агентство праздников», «Виноделие», «Гостиница» и многие другие.

Сервис выдает виды деятельности, которые могут входить в выбранную категорию, дает разъяснения по ним, подсказывает, в каких случаях может возникнуть необходимость получения лицензии.

Гончарова отметила, что бизнесмены могут выбрать как целиком пакетное решение, так и входящие в него отдельные коды ОКВЭД.

При этом содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о процентных долях видов экономической деятельности в открытом доступе не размещаются.

Спикер подчеркнула, что реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут единственным источником сведений о кодах.