⏳ ЛДПР предлагает ввести новый механизм повышения налогов. Опрос

Законы о повышении налогов должны вступать в силу через год.

Законы о налоговых изменениях, о повышении ставок налогов, сборов и страховых взносов должны вступать в силу через год после их официальной публикации.

Об этом заявил депутат Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает следующий механизм: если государство вводит новые налоги, повышает ставки <…>, такие решения должны вступать в силу не раньше, чем через год после их опубликования», — пояснил он.

Резкие изменения особенно сильно бьют по малому бизнесу, предпринимателям нужно дать время перестроить расчеты, договоры и бюджеты, считает Слуцкий.

Налоговая система должна быть справедливой и предсказуемой, поэтому следует дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне.

Такой законопроект ЛДПР собирается внести в Госдуму.