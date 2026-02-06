⏳ ЛДПР предлагает ввести новый механизм повышения налогов. Опрос
Законы о налоговых изменениях, о повышении ставок налогов, сборов и страховых взносов должны вступать в силу через год после их официальной публикации.
Об этом заявил депутат Леонид Слуцкий.
«ЛДПР предлагает следующий механизм: если государство вводит новые налоги, повышает ставки <…>, такие решения должны вступать в силу не раньше, чем через год после их опубликования», — пояснил он.
Резкие изменения особенно сильно бьют по малому бизнесу, предпринимателям нужно дать время перестроить расчеты, договоры и бюджеты, считает Слуцкий.
Налоговая система должна быть справедливой и предсказуемой, поэтому следует дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне.
Такой законопроект ЛДПР собирается внести в Госдуму.
как на счет механизма неповышения налогов? звучит как прорывная идея