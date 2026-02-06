Банкиров будут дисквалифицировать до 10 лет за слабую киберзащиту

Центробанк планирует увольнять топ-менеджеров, если в течение года к банку неоднократно применялись меры за нарушения безопасности.

Руководителей банков, ответственных за информационную безопасность, будут увольнять и лишать на 10 лет возможности занимать аналогичную позицию в другом банке из-за системных нарушений в защите клиентов от мошенников.

Для топ-менеджеров некредитных финансовых организаций этот срок составит пять лет.

Об этом заявил зампред Центробанка Герман Зубарев.

«Если в течение года к банку неоднократно применялись меры за такие нарушения, профильный топ-менеджер должен будет покинуть свою должность и не сможет занять аналогичную позицию в другом банке в течение десяти лет. Топ-менеджер некредитной финансовой организации – в течение пяти лет», — сказал представитель ЦБ.

Регулятор прорабатывает квалификационные требования к топ-менеджерам банков по информационной безопасности, добавил Зубарев.

Ко второму чтению готовится законопроект, который дополнит квалификационные требования еще одним критерием – нарушение требований по противодействию кибермошенничеству.

ЦБ уже сейчас внимательно следит за деловой репутацией руководства финансовых компаний и при назначении к ним предъявляются специальные требования.