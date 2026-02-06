⚡️ Итоги дня: в вузах сократили 47 тысяч платных мест, WB откроет отель в Турции, самолеты будут летать на масле от фритюра

Почти 80% срезанных цветов в России импортируется из других стран, около трети поставок приходится на Нидерланды. Повышение пошлин на ввоз цветочной продукции из недружественных государств до 20% в 2024 году оказалось неэффективным: поставщики смогли изменить логистику и ввезти цветы в страну через ЕАЭС по базовой пошлине в 5%.

Россияне чаще всего покупали смартфоны и бытовую технику на зимних распродажах. За декабрь-январь 2025-2026 годов на смартфоны и аксессуары пришлось 15% всех покупок со скидками при среднем дисконте 5%. Крупная бытовая техника обеспечила 7% продаж со средней скидкой 9%, малая бытовая техника — 10%

Холдинг «Главпродукт», который по решению суда передан государству, перешел под управление Россельхозбанка.

Минобрнауки сократило 47 тысяч платных мест в вузах. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX инициировал опрос о навязывании платных услуг в школах.

WB Travel запустит первый фирменный отель в Турции. Начало приема гостей запланировано на 1 мая 2026 года. Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте FUN&SUN.

Несколько гостиничных сетей отказались от работы с сервисом «Яндекс Путешествия» из-за повышения им комиссии с 15% до 17%. Среди них: Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, «Русские сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл групп».

В России протестировали авиатопливо из переработанного фритюрного масла. Полученные данные станут основой для формирования единого национального стандарта на синтетические компоненты для авиатоплива.

В Туле украли водонапорную башню из музея-усадьбы Поленова, как именно это произошло — неизвестно. Башня пропала еще в 2021 году, а Следственный комитет возбудил уголовное дело только 5 февраля 2026 года.

«Алиса» от «Яндекса» научилась понимать естественную речь для управления умным домом. Раньше пользователю нужно было давать четкие команды, а теперь можно говорить в свободной форме.

Во втором полугодии 2025 г. скорость загрузки данных через мобильный интернет у российских операторов увеличилась на 10-14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 24-36 Мбит/с.

В Калининграде началось производство автомобилей новой марки Deepal. Эта марка входит в состав концерна Changan.

Балтийские таможенники не разрешили вывезти из России осколок метеорита Алетай, который весил более 2,5 т. Его хотели незаконно направить в Великобританию

Девелопер ПИК начал пускать других интернет-провайдеров в свои новостройки.

Южноосетинская Coca-Cola подала в суд иск к американской с требованием об обеспечении имущественных интересов. Арбитражный суд Москвы уже рассматривает иск американской The Coca-Cola Company, которая хочет запретить одноименной южноосетинской компании использовать свое фирменное наименование.