Росфинмониторинг: для безопасности нужно ограничить внесение наличные через банкоматы

Власти хотят ограничить максимальную сумму пополнения счетов наличными через банкоматы: предложили лимит в 1 млн рублей в месяц. Это нужно для борьбы с мошенниками и легализаций доходов.

В Росфинмониторинге прокомментировали идею Минфина о том, что нужно ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Предложенное ограничение — 1 млн рублей в месяц.

Крупные суммы наличных могут вносить злоумышленники, которые стремятся легализовать доход, полученный от преступной деятельности.

«Введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — сказали в ведомстве.

Пока что действующие законы не ограничивают пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы.

Недавно мы писали, что предложение установить лимит на внесение наличных в банкоматах поддержал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.