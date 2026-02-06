Росфинмониторинг: для безопасности нужно ограничить внесение наличные через банкоматы
В Росфинмониторинге прокомментировали идею Минфина о том, что нужно ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Предложенное ограничение — 1 млн рублей в месяц.
Крупные суммы наличных могут вносить злоумышленники, которые стремятся легализовать доход, полученный от преступной деятельности.
«Введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — сказали в ведомстве.
Пока что действующие законы не ограничивают пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы.
Недавно мы писали, что предложение установить лимит на внесение наличных в банкоматах поддержал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Получается безопаснее всего оставить граждан вообще без денег, тогда и красть нечего.