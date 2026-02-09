Больше 100 тысяч айтишников подтвердили свои навыки на Госуслугах

В 2025 году Минцифры вместе с hh.ru создало на Госуслугах площадку для проверки компетенций в сфере IT. Свои знания успешно подтвердили 100 тыс. человек.

Чаще всего тестирование проходили IT-специалисты (71%), студенты (16%), те, кто не работает по IT-специальности (13%).

В Москве 64,2 тыс. пользователей успешно подтвердили свои умения, в Санкт-Петербурге — 20,8 тыс., в Московской области — 5,9 тыс.

«Использование платформы — абсолютно бесплатное. По итогам тестирования можно получить сертификат, который станет дополнительным подтверждением компетенции при устройстве на работу», — сказано на сайте Минцифры.

Самые популярные направления, по которым пользователи проходят тестирование, — языки программирования Python, SQL, C#, а также теоретические компетенции API, HTML, Linux.

На Госуслугах можно проверить уровень по 21 IT-навыку. Материалы обновляют с помощью бета-тестирования, в котором участвуют специалисты ведущих компаний и вузов.