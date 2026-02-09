Где скачать корневой сертификат для сдачи отчетности через сайт ФНС

Скачать корневые сертификаты можно на Госуслугах, на сайте Казначейства и на сайте ФНС.

Налоговая служба рассказала, где скачать корневые сертификаты работы с сайтом ФНС и сдачи отчетности.

Скачать корневые сертификаты Минцифры можно на портале Госуслуг.

Корневые сертификаты удостоверяющего центра Федерального казначейства можно найти на сайте Казначейства.

На сайте ФНС можно скачать сертификат открытого ключа подписи Межрегиональной ФНС по централизованной обработке данных (ЦОД).

