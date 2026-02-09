💉 Работник сдавал кровь в свой выходной – нужно ли оплачивать

При донорстве за работником сохраняется средний заработок за дни сдачи и положены дополнительные дни отдыха.

Работник обратился за консультацией на сайт Онлайнинспекции.рф. Работодатель отказался оплачивать донорский день, ссылаясь на то, что его взяли в праздничный день смены: график работника – 2/2.

Роструд оценил правомерность этой ситуации.

«Действия работодателя неправомерны. Он обязан был оплатить день отдыха за сдачу крови и ее компонентов в размере среднего заработка», — пояснило ведомство.

Согласно ч. 5 ст. 186 ТК, при сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.

