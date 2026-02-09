Акция 1+3 моб
🔴 Вебинар: Как работать с АУСН и НДС на маркетплейсах в 2026 году →
Зарплата

💉 Работник сдавал кровь в свой выходной – нужно ли оплачивать

При донорстве за работником сохраняется средний заработок за дни сдачи и положены дополнительные дни отдыха.

Работник обратился за консультацией на сайт Онлайнинспекции.рф. Работодатель отказался оплачивать донорский день, ссылаясь на то, что его взяли в праздничный день смены: график работника – 2/2.

Роструд оценил правомерность этой ситуации.

«Действия работодателя неправомерны. Он обязан был оплатить день отдыха за сдачу крови и ее компонентов в размере среднего заработка», — пояснило ведомство.

Согласно ч. 5 ст. 186 ТК, при сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.

Смотрите наш мини-курс: кто и когда может проходить медосмотр в выходной день.

Автор

Контур
ЭДО

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Многие компании уже используют транспортный ЭДО: это удобное и безопасное решение для грузоотправителей, грузополучателей, экспедиторов и перевозчиков. С 1 сентября 2026 года переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) становится обязательным. Рассказываем, как начать работать по новым правилам и на что обратить внимание при выборе сервиса для работы.

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году
1
ЕЛЕНА

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки