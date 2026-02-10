Решение ВС РФ: контролирующие лица не уйдут от ответственности, даже если долги компании признали безнадежными

Если задолженность признали безнадежной к взысканию из-за противоправных действий руководителей компании, то их нужно привлекать к субсидиарной ответственности.

ФНС потребовала привлечь к субсидиарной ответственности главу строительной компании с долгами по налогам на сумму свыше 21 млн рублей. Проверка инспекторов показала, что фирма вела фиктивный документооборот с контрагентом, который привел к занижению показателей и выводу денег.

Затем компанию признали несостоятельной, а налоговые долги безнадежными к взысканию из-за отсутствия средств. Кроме того, требования ФНС составляли меньше 50% требований кредиторов. Поэтому суды нижестоящих инстанций отказали налоговикам. Об этом сказано на сайте Верховного суда.

ФНС обратилась в Верховный суд, который решил, что задолженность стала безнадежной к взысканию именно из-за противоправных действий руководства, поэтому эти лица не должны уходить от ответственности.

Судебные акты нижестоящих инстанций отменили, а дело о субсидиарной ответственности отправили на новое рассмотрение.

