ФНС: нужно ли сдавать уточненку после перехода на УСН с ОСНО
В 2025 году ООО применяло ОСНО, сдавало декларации по налогу на прибыль и начисляло ежемесячные авансовые платежи.
С 2026 года перешли на УСН доходы минус расходы. Нужно ли сдавать корректировочную декларацию, чтобы налоговая внесла изменения по уплате авансов за первые три месяца года, спросили в чате ФНС.
При переходе на УСН с 1 января 2026 года налоговики рекомендуют представить уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года с обнулением ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал 2026 года.
с какого бодуна?
При УСН нет налога на прибыль и ФНС сама должны убрать авансы без всяких уточненок. Уточнять нечего, декларация за 9 месяцев была правильной.