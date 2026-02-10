ФНС: нужно ли сдавать уточненку после перехода на УСН с ОСНО

При переходе на упрощенку 1 января 2026 года нужно сдать уточненную декларацию с обнулением ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал.

В 2025 году ООО применяло ОСНО, сдавало декларации по налогу на прибыль и начисляло ежемесячные авансовые платежи.

С 2026 года перешли на УСН доходы минус расходы. Нужно ли сдавать корректировочную декларацию, чтобы налоговая внесла изменения по уплате авансов за первые три месяца года, спросили в чате ФНС.

При переходе на УСН с 1 января 2026 года налоговики рекомендуют представить уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года с обнулением ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал 2026 года.

