✅ Минфин разъяснил нововведения в бухотчетности с 2026 года

Исполнители по гособоронзаказу будут сдавать промежуточную отчетность, а в ГИРБО нужно готовить больше документов.

Вступили в силу поправки в закон о бухучете, введенные Федеральным законом от 15.12.2025 № 471-ФЗ.

Основные изменения описал Минфин в информационном сообщении от 17.12.2025 № ИС-учет-61.

Нововведение Комментарий Минфина Уточнен порядок расчета отчетного года при преобразовании компании Отчетный период для преобразованных юрлиц — полный год без прерывания. Формировать заключительную и вступительную отчетность на дату преобразования не нужно. Обязательная промежуточная отчетность для исполнителей гособоронзаказа С полугодия 2026 года головные исполнители и исполнители по гособоронзаказу обязаны сдавать промежуточную отчетность (раздел III ФСБУ 4/2023). Порядок представления утвердит кабмин. Уточнен порядок ограничения доступа к ГИРБО Доступ к ГИРБО открыт для всех, кроме ограниченных случаев. В 2026 году перечень таких случаев будет определять Центробанк. До принятия нового порядка действуют постановления Правительства от 16.09.2022 № 1624 и от 03.09.2025 № 1361. Расширено содержание ГИРБО Помимо годовой отчетности и аудиторского заключения, в ГИРБО добавят: промежуточную отчетность с заключением;

аудиторские заключения по консолидированной бухотчетности — годовой и промежуточной;

иные документы, составляемые по результатам проверки консолидированной отчетности. Закреплены правила сдачи промежуточной отчетности Промежуточную бухотчетность сдают организации, на которые законодательно возложена эта обязанность: в ИФНС по месту нахождения;

до 30 апреля, 30 июля, 30 октября;

исправления — до 31 декабря;

формат — электронный, включая исправленную промежуточную бухотчетность. Первая промежуточная отчетность сдается за полугодие 2026. Формат представления обязательного экземпляра промежуточной бухгалтерской отчетности утвердит ФНС. Установлен порядок представления аудиторского заключения в ГИРБО Сдают организации, отчетность которых подлежит обязательной проверке: в ИФНС по месту нахождения;

вместе с промежуточной бухотчетностью или в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского отчета, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным;

формат — электронный (утвердит ФНС). Первые аудиторские заключения о промежуточной отчетности сдают за полугодие 2026. Уточнены адреса представления бухотчетности при приватизации Компании, обязанные направлять отчетность в ГИРБО, сдают: годовую отчетность – в ИФНС,

промежуточную — в органы госвласти, ответственные за приватизацию. Компании, освобожденные от сдачи в ГИРБО, сдают годовую и промежуточную бухотчетность в органы госвласти.

