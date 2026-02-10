✅ Минфин разъяснил нововведения в бухотчетности с 2026 года
Вступили в силу поправки в закон о бухучете, введенные Федеральным законом от 15.12.2025 № 471-ФЗ.
Основные изменения описал Минфин в информационном сообщении от 17.12.2025 № ИС-учет-61.
Нововведение
Комментарий Минфина
Уточнен порядок расчета отчетного года при преобразовании компании
Отчетный период для преобразованных юрлиц — полный год без прерывания. Формировать заключительную и вступительную отчетность на дату преобразования не нужно.
Обязательная промежуточная отчетность для исполнителей гособоронзаказа
С полугодия 2026 года головные исполнители и исполнители по гособоронзаказу обязаны сдавать промежуточную отчетность (раздел III ФСБУ 4/2023). Порядок представления утвердит кабмин.
Уточнен порядок ограничения доступа к ГИРБО
Доступ к ГИРБО открыт для всех, кроме ограниченных случаев. В 2026 году перечень таких случаев будет определять Центробанк. До принятия нового порядка действуют постановления Правительства от 16.09.2022 № 1624 и от 03.09.2025 № 1361.
Расширено содержание ГИРБО
Помимо годовой отчетности и аудиторского заключения, в ГИРБО добавят:
Закреплены правила сдачи промежуточной отчетности
Промежуточную бухотчетность сдают организации, на которые законодательно возложена эта обязанность:
Первая промежуточная отчетность сдается за полугодие 2026. Формат представления обязательного экземпляра промежуточной бухгалтерской отчетности утвердит ФНС.
Установлен порядок представления аудиторского заключения в ГИРБО
Сдают организации, отчетность которых подлежит обязательной проверке:
Первые аудиторские заключения о промежуточной отчетности сдают за полугодие 2026.
Уточнены адреса представления бухотчетности при приватизации
Компании, обязанные направлять отчетность в ГИРБО, сдают:
Компании, освобожденные от сдачи в ГИРБО, сдают годовую и промежуточную бухотчетность в органы госвласти.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.
