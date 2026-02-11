Мошенники уговаривают соискателей зарегистрироваться в качестве ИП при трудоустройстве

Налоговики просят сообщать о каждой попытке открыть ИП без желания самого предпринимателя. Если это уже случилось, то стоит подать заявление о прекращении деятельности и провести сверку с ФНС.

ФНС предупреждает о случаях мошенничества, когда жертвами становятся пользователи сайтов-агрегаторов по поиску работу. Поддельные работодатели уговаривают соискателей предоставить информацию о себе, чтобы их зарегистрировали в качестве ИП.

Мошенники убеждают, что это безопасно и не будет никаких последствий. Кроме того, будущим сотрудникам обещают денежной вознаграждение, официальное трудоустройство и выгодные условия для открытия банковского счета, которые действуют только для предпринимателей, а не для физлиц. Об этом сказано на сайте ФНС.

Получая статус ИП, человек должен понимать, что с первого дня начнется начисление страховых взносов, даже если бизнес не ведется. Предприниматель отвечает по обязательствам своим личным имуществом и будет обязан уплатить в бюджет все долги.

Кроме того, за регистрацию в качестве ИП подставных лиц с 2025 года действует уголовная ответственность виде штрафа от 100 до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок 180-240 часов или лишение свободы на срок до трех лет.

Сотрудники ФНС советуют быть бдительными при общении с работодателями, сообщать о попытках зарегистрировать ИП без желания человека. Если ИП все же открыли, то в налоговую следует подать заявление о прекращении деятельности, провести сверку по обязательствам, поскольку закрытие ИП не аннулирует долги, которые уже возникли.