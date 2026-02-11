📅 7 из 10 россиян хотят учитывать в отпусках только рабочие дни + опрос

Молодые сотрудники с высшим образованием, которые получают от 150 тысяч рублей, больше всего хотели бы продлить отдых и не включать выходные дни в состав отпуска.

В конце января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

Такую идею поддержали 7 из 10 экономически активных россиян, сказано в исследовании сервиса Superjob.

72% населения хочет дольше находиться в отпуске, а учет отпуска только в рабочих днях приведет к увеличению общей продолжительности отдыха. Против такой идеи выступили только 6%, а 22% затруднились с ответом, поскольку не поняли, как будут оплачиваться такие отпуска.

Активнее всего законопроект поддерживает молодежь и россияне старше 45 лет. Дольше хотят отдыхать специалисты с высшим образованием (74% против 66% среди опрошенных со средним профессиональным). Также увеличить отпуск хотели бы 82% сотрудников, которые зарабатывают больше 150 тыс. рублей.