На портале «Работа России» начали принимать заявки на бесплатное переобучение

Желающие получить востребованную профессию могут бесплатно пройти переобучение, подав заявку на портале «Работа России» и пройдя профориентацию в кадровых центрах.

11 февраля 2026 года стартовал прием заявок на бесплатное переобучение по национальному проекту «Кадры». Сейчас доступна 1 тыс. программ, постепенно их число увеличится.

На 2026 год список востребованных профессий включает 186 специальностей для всех категорий обучающихся, а также еще 27 дополнительных позиций для ветеранов СВО.

«Подбор программ под новые специальности продолжается, и в ближайшее время желающим получить новые знания будут доступны и другие варианты. Программы различаются по уровню стартовых знаний, требуемых от соискателей», — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Подать заявку можно на портале «Работа России», а пройти профориентацию в кадровом центре. Открыт набор на обучение по таким направлениям как «Сварщик ручной дуговой сварки», «Токарь», «Швея», «Web-программист», «Обеспечение информационной безопасности в организации», «Специалист по базам данных и SQL-запросам», «Внедрение и использование нейросетей в организации» и ряду других.

В 2025 году бесплатное переобучение прошли больше 119 тыс. человек.

