У многодетных сотрудников будет право отказаться от командировок до совершеннолетия детей

Трудовое законодательство позволяет многодетным работникам отказываться от командировок, сверхурочных и работы по ночам. Но только до тех пор, пока младшим из детей не будет 14 лет. Это ограничение собираются отменить.

11 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому с 14 до 18 лет увеличится возраст детей, когда многодетные родители могут получить особые условия работы.

Работодатели только по письменному согласию многодетных сотрудников смогут привлекать их к работе в ночное время, сверхурочной занятости, а также отправлять в командировки.

Сейчас ст. 259 ТК позволяет многодетным отказаться от командировок и сверхурочных только в период до достижения младшим из детей 14 лет.

«Законопроектом предлагается предоставлять такие гарантии многодетным родителям без ограничения по достижению младшим из детей 14 лет», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что изменения повысят защищенность многодетных семей и помогут сформировать благоприятные условия для полноценного воспитания и образования детей.

Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официального опубликования.

Узнайте все последние изменения в кадровом и воинском учете: смотрите запись консультации с экспертом Еленой Пономаревой «Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026».