НДФЛ нужно платить при передаче пая в производственном кооперативе

Доходы, полученные от передачи паев в производственном кооперативе, не относятся к тем, которые не облагаются НДФЛ, поэтому нужно уплатить налог.

Минфин выпустил письмо от 29.12.2025 № 03-04-07/127695, в котором разъяснил, что доход, полученный при передаче пая в производственном кооперативе, облагается НДФЛ.

При определении налоговой базы учитывают все доходы налогоплательщика, полученные как в денежной, так и в натуральной формах, доходы в виде материальной выгоды, а также права на распоряжение.

«Освобождение от налогообложения доходов, полученных при передаче физическим лицом пая в производственном кооперативе или его части другому лицу, не предусмотрено», — сказано на сайте ФНС.

Список доходов, которые не подлежат обложению НДФЛ, есть в ст. 217 НК.