Увольнение

После подачи заявления об увольнении можно передумать, а после окончания срока предупреждения можно не приходить

Роструд развенчал мифы об увольнении.

Роструд рассказал о популярных мифах, касающихся увольнения, и указал, как дело обстоит на самом деле по ТК РФ.

Миф

Правда

Чтобы уволиться, работник всегда должен предупредить работодателя за две недели

Срок предупреждения зависит от категории работника:

  • на испытательном сроке и сезонникам — достаточно трех дней;

  • руководителям, спортсменам и тренерам — месяца.

После подачи заявления об увольнении передумать уже нельзя

Работник вправе отозвать свое заявление в любой момент до истечения срока предупреждения — увольнение в этом случае не состоится (есть исключение).

Уволиться раньше срока предупреждения невозможно без согласия работодателя

При наличии уважительных причин — например, поступление в вуз, выход на пенсию или нарушение работодателем трудового законодательства — работник может требовать увольнения в указанный им срок.

Если сотрудник отсутствует на работе после окончания срока предупреждения об увольнении, это считается прогулом.

По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу — его отсутствие не является нарушением трудовой дисциплины.

Уважительные причины для досрочного увольнения строго перечислены в законе

Перечень уважительных причин открытый — помимо поступления в вуз или выхода на пенсию, это могут быть и другие обстоятельства, объективно препятствующие продолжению работы

