После подачи заявления об увольнении можно передумать, а после окончания срока предупреждения можно не приходить
Роструд рассказал о популярных мифах, касающихся увольнения, и указал, как дело обстоит на самом деле по ТК РФ.
Миф
Правда
Чтобы уволиться, работник всегда должен предупредить работодателя за две недели
Срок предупреждения зависит от категории работника:
После подачи заявления об увольнении передумать уже нельзя
Работник вправе отозвать свое заявление в любой момент до истечения срока предупреждения — увольнение в этом случае не состоится (есть исключение).
Уволиться раньше срока предупреждения невозможно без согласия работодателя
При наличии уважительных причин — например, поступление в вуз, выход на пенсию или нарушение работодателем трудового законодательства — работник может требовать увольнения в указанный им срок.
Если сотрудник отсутствует на работе после окончания срока предупреждения об увольнении, это считается прогулом.
По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу — его отсутствие не является нарушением трудовой дисциплины.
Уважительные причины для досрочного увольнения строго перечислены в законе
Перечень уважительных причин открытый — помимо поступления в вуз или выхода на пенсию, это могут быть и другие обстоятельства, объективно препятствующие продолжению работы
Присоединяйтесь к новому чату бухгалтеров «Клерка» в МАХ.
Начать дискуссию