Роструд уточнил, может ли работодатель отказать в отзыве заявления об увольнении

Если на место сотрудника уже письменно пригласили работника, которому нельзя отказать в приеме на работу, отзыв могут не принять.

Роструд спросили – может ли работодатель отказать в отзыве заявления на увольнение.

«Может, если на место подавшего заявление об увольнении приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора», — ответило ведомство.

Работник до истечения срока предупреждения об увольнении вправе в любой момент отозвать заявление – ч. 4 ст. 80 ТК. Тогда его не увольняют. Но есть исключение – если на его место приглашен в письменной форме другой работник, которому согласно ТК или другим законам не может быть отказано в заключении трудового договора.