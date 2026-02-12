💢 Минфин будет утверждать перечень товаров и услуг, освобожденных от НДС

Принят в первом чтении законопроект о передаче полномочий кабмина профильным ведомствам.

Правительство РФ передаст часть своих полномочий в сфере законодательства о налогах и сборах на уровень министерств. Соответствующий законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении 11 февраля 2026 года.

В частности, Минфин сможет:

утверждать перечень товаров и услуг, освобожденных от НДС ;

устанавливать нормы расходов на служебный транспорт;

определять виды бытовых услуг с нулевой налоговой ставкой.

Минтруд будет утверждать перечень социальных услуг, для которых налоговые ставки равны нулю.

Дополнительные полномочия в налоговой сфере также получат Минспорт, Минэкономразвития и Минобрнауки.

Новые правила должны повысить эффективность работы органов власти и ускорить принятие законодательных решений.

Ко второму чтению думский комитет по бюджету и налогам предлагает пересмотреть некоторые из полномочий, которые непосредственно влияют на элементы налогообложения и доходы бюджета, уточнила первый зампред комитета Ольга Ануфриева.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.