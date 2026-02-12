ФИНВ хотят увеличить до 12%

Чтобы сделать федеральный инвестиционный налоговый вычет более доступным и полезным инструментом, Минэкономразвития может увеличить его размер с 3% до 12%.

Минэкономразвития предлагает повысить размер федерального инвествычета (ФИНВ) с 3% до 12%. Также будет возможность обнулить федеральную часть налога на прибыль.

В конце 2025 года президент Владимир Путин поручил до 1 марта 2026 года подготовить предложения по доработке ФИНВ. Бизнес-сообщество выступало с идеей увеличить список отраслей, которые могут получить вычет, а также повысить процент. Об этом пишут «Ведомости».

«Пока согласились [с предложением Минэка], что это будет ставка 12%, хотя это меньше, чем изначально бизнес просил. Это компромисс, который, как мы ожидаем, будет реализован», — сказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Сейчас право на вычет есть у компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых, у обрабатывающих производств (кроме пищевых продуктов, напитков и табачных изделий), у энергетических компаний, гостиничного бизнеса, общепита, телекоммуникационных и информационных организаций, а также у тех, кто ведет научные исследования и разработки.